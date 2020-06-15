أمين الفتوى: الاعتداء على الأطقم الطبية حرام شرعا وفاعله آثم

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ ما يحدث من قبل البعض مثل الاعتداء على الأطباء وإتلاف الأدوات الطبية، جرما لا يمكن تحمله، وييحاسب الله هؤلاء الأشخاص يوم القيامة بشكل مضاعف.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ اعتداء البعض على الاطقم الطبية شيء مؤسف وسلوك خاطئ يعبر عن شيء غير جيد، موضحا أنّ الأطباء يبذلون جهودا عظيمة في وقت حرج، حيث انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنّ الطبيب ليس هو الشافي للأمراض، بينما يأخذ بالأسباب ويججب على المواطنين مساعدتهم في إتمام أعمالهم على أكمل وجه، والتحلي بضبط النفس ومساعدتهم لتأدية دورهم، مشيرا إلى أن الدين والأخلاق الحميدة تنفي الاعتداء على الأطقم الطبية أو البشر بشكل عام ولا ترضي به، ويظل الاعتداء على الأطقم الطبية حرام شرعا وفاعله آثم.