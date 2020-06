أبو العروسة وأتوبيس السعادة.. خريطة القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "اخترت حياتي" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "بئر الخيانة" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "اوعى وشك" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "حلم العمر" الساعة 8 مساءً، والفيلم الكوميدي "مقلب حرامية" الساعة 10 مساءً، والفيلم الرومانسي "آخر الدنيا" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم The Fate of the Furious الساعة 1 ظهرًا، وفيلم Into the Wild الساعة 3:30 عصرًا، وThe Walk الساعة 6 مساءً، وEverest الساعة 8 مساءً، وDeepwater Horizon الساعة 11 مساءً.

سيما

عرض فيلم "الباطنية" الساعة 4 عصرًا، وفيلم "محطة الأنس" الساعة 7:30 مساءً، وفيلم "البنات والمرسيدس" الساعة 11:30 مساءً، وفيلم "زينب" الساعة 2:30 بعد منتصف الليل.

المسلسلات التليفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "جبل الحلال" الساعة 5 مساءً، و"الراية البيضا" الساعة 6 مساءً، و"لن أعيش في جلباب أبي" الساعة 7 مساءً، وفوق السحاب الساعة 8 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "ونحب تاني ليه" الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض مسلسل "أيوب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ولي العهد" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "العراف" الساعة 8 مساءً، و"سرايا عابدين" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "الوتد" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "واحة الغروب" الساعة 7 مساءً ومسلسل "للحب فرصة أخيرة" الساعة 8 مساءً، و"لما كنا صغيرين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الفتوة" الساعة 10 مساءً، و"شرف فتح الباب" الساعة 11 مساءً، و"الشحرورة" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "العندليب" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "حقي برقبتي" الساعة 7 مساءً، و"حجر جهنم" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض البرنامج الترفيهي "المفاجأة" الساعة 2 ظهرًا.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزر فزر" الساعة 10 مساءً.

ON E

عرض المسرحية الترفيهية "أمين وشركاه" الساعة 3 عصرًا.