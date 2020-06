كأنه امبارح وThe Girl on the Train.. خريطة القنوات الفضائية اليوم

يبحث الكثيرون عما تقدمه القنوات الفضائية من أفلام ومسلسلات، خاصة في ظل استمرار بقاء المواطنين في المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها، دليل القنوات الفضائية لأهم القنوات المصرية والعربية، والتي تعرض الأفلام والمسلسلات في التقرير التالي.

قناة MBC2

عرض فيلم Now You See Me 2 الساعة 1 ظهرًا، وفيلم American Pastoral الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم The Judge الساعة 5:30 مساء، وFocus 8 برنامج سكوب مع ريا الساعة 8 مساءً، وفيلم The Girl on the Train الساعة 8:30 مساءً، وفيلم Gone Girl الساعة 10:30 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم عفوًا أيها القانون الساعة 12:30 ظهرًا، وفيلم البرنس الساعة 4 عصرا، وفيلم نبتدي منين الحكاية الساعة 7:30 مساءً، وفيلم جذور في الهواء الساعة 11 مساءً.

قناة زي أفلام

عرض فيلم Akaash Vani الساعة 3 عصرا، وفيلم Haider الساعة 6 مساءً، وفيلم شانكار الأول الساعة 9 مساءً.

المسلسلات التليفزيونية

قناة CBC دراما

عرض مسلسل بعد البداية 5 مساء، والعندليب 6 مساء، وحقي برقبتي 7 مساء، وحجر جهنم الساعة 8 مساء، كأنه امبارح 9 مساءً، حواديت الشانزليزية الساعة 10 مساءً، مسلسل فلانتينو الساعة 11 مساءً.

قناة النهار دراما

عرض مسلسل حالة عشق 3 عصرا، وكيد النسا الساعة 5 مساء، وزهرة وأزواجها الخمسة 6 مساء، وريح المدام 9 مساء.

قناة ON دراما

عرض مسلسل شرف فتح الباب 1 ظهرا، ومسلسل الشحرورة الساعة 2 ظهرا، والوتد الساعة 3 عصرا، ومسلسل واحة الغروب الساعة 4 عصرا، ومسلسل للحب فرصة أخيرة الساعة 5 مساءً، وواحة الغروب الساعة 7 مساءً.

قناة نايل دراما

عرض مسلسل طاقة القدر الساعة 1 ظهرًا، برنامج فلاش الساعة 1:45 ظهرًا مسلسل عائلة الحج متولى الساعة 2 ظهرًا، مسلسل العائلة الساعة 3 عصرًا، ومسلسل من غير ميعاد الساعة 4 عصرًا، مسلسل الفرار من الحب الساعة 6 مساءً، ومسلسل لعنة كارما الساعة 7 مساء.