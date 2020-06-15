الصين: 3.2 مليار دولار قيمة التجارة مع مصر في الربع الأول من 2020

أكد الوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادي لسفارة الصين بالقاهرة، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بلغت 3.2 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام بالمقارنة بنحو 3.1 مليار دولار في الفترة نفسها عام 2019، مشيرا إلى الصادرات الصينية لمصر بلغت نحو 2.8 مليار دولار، في حين وصلت قيمة الصادرت المصرية للصين نحو 330 مليون دولار.

وأضاف بينج، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أن أهم الصادرات المصرية إلي الصين تتضمن منتجات البترول والغاز والفاكهة و منتجات النسيج والألومنيوم، معربا عن أمله في زيادة حركة التجارة بين البلدين خلال الفترة المقبلة بعد استئناف النشاط الاقتصادي وفتح السوق الصيني بعد اغلاق دام نحو شهرين بسبب الفيروس.

وحول الاستثمارات، قال بينج إن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 35 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام بانخفاض يقدر بنحو 12% بالمقارنة بعام 2019، وقفا للإحصاءات الصينية، ولكن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقة للاستثمار الصيني في مصر، مشيرا إلى أن المشروعات الصينية تسير بشكل طبيعي بالرغم من فيروس كورونا.

وأوضح بأن المستثمرين الصينيين يبحثون حاليا إقامة مشروع كبير في مجال الصلب بقيمة تتخطي المليار دولار وهناك مشروع آخر في المجال النسيج بمدينة العاشر من رمضان تم الانتهاء منه وهو حاليا في مرحلة إصدار تراخيص العمل مشيرا إلى بدء الإنتاج في مشروع لإنتاج الكمامات في مدينة نصر، مؤكدا أن أغلب المستثمرين الصينيين مازالوا مهتمين بالاستمرار في المشروعات التي يخططون اقامتها في مصر فور عودة الحياة الطبيعية بعد أزمة "كوفيد - 19".

وبشأن العاصمة الإدارية الجديدة ، أكد بينج علي اهتمام الشركات الصينية بالحفاظ علي معدلات البناء والانشاءات في حي الأعمال المركزي وفي البرج الأيقوني الذي وصل البناء فيه إلي الدور 34، مؤكدا أن استمرار العمل في هذا المشروع يعد مثالا جيدا علي التعاون بين البلدين ؛ويؤكد علي الثقة في مصر.

ونوه بالزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لهذا المشروع في أبريل الماضي، وإشادته بما يتم علي أرض الواقع مضيفا أن الشركات الصينية تبرعت بالمساعدات الطبية بما قيمته 800 ألف دولار لمصر.

وعن منطقة التعاون الاقتصادي الصيني - المصري "تيدا"، أشار إلى أنه جرى الانتهاء من المنطقة التوسعية التي تقدر بكيلومترين مربع وتعمل بها 16 شركة صينية، بعضها دخل مرحلة الإنتاج مثل مصنعي الدراجات النارية والنسيج، مضيفا أنه تم مؤخرا بنجاح تشغيل المستودع الجمركي وهو أول مشروع للخدمات اللوجستية الدولية والتجارة في مصر الذي يقع علي مساحة 130 ألف مربع بخطة استثمارية تبلغ 16 مليون دولار.

وعن مشروع القطار الكهربائي، أوضح أنه جرى الانتهاء من 30% من الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الذي ينفذه الجانب المصري بينما نجح المهندسون المصريون والصينيون من الانتهاء من 90% من التصميمات.

وأوضح بينج أن أزمة فيروس كورونا المستجد أظهرت دعم الصين ومصر لبعضهما البعض في الأوقات الصعبة حيث قدمت مصر مساعداتطبية في وقت ذورة تفشي المرض في الصين بينما ردت بكين الجميل لمصر بتقديم 3 دفعات من المساعدات الطبية فضلا عن المساعدات الأخرى التي قدمتها بعض المؤسسات الصينية ومنظمات المجتمع المدني والمقاطعات الصينية، مرحبا باستمرار تطور التعاون الاقتصادي الثنائي وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر فور الانتهاء من أزمة كورونا.