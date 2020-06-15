وزيرة الصحة للمواطنين: لا داعي لتخزين الأدوية.. وفروها لمرضى كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة توفر كل الأدوية لحالات المخالطين والعزل المنزلي والحالات الحرجة، داعية المواطنين لعدم تخزين الأدوية لتوفيرها لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فعقدت الأسبوع الماضي لقاء مع الشركات المنتجة للأدية في غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات.

وأضافت "زايد"، خلال تصريحات خاصة لـ "Extra news"، :"خدنا منهم وعود بإنتاج أدوية أكثر، وهما نفذوا ذلك بصراحة"، مناشدة المواطنين بعدم التكالب على الصيدليات وشراء الأدوية بغرض التخزين، من أجل توفيرها للمريض الذي يحتاجها.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة التبرع بالدم لاقت نجاحًا واسعًا بين أبناء الشعب المصري، "شعبنا من الشعوب اللي بتحب التبرع وتحب الخير، التبرع بالدم شيء محمود جدًا، لأن فيه إنقاذ لأرواح الكثير من البشر، لأن إحنا بنعمله بشكل تضامني".

وأشارت إلى أنها تبرعت اليوم بالدم، كون هذا شيء محمود، "في يوم من الأيام ممكن احتاج ده من غيري"، فيجب على الجميع التبرع، ومن يجد لديه القدرة على التبرع بالدم، عليه التبرع، "المبادرة سجل فيها 138 ألف متبرع، تبرع 5 آلاف شخص على أرض الواقع، خلال أيام معدوده، وهناك 3 آلاف آخرين على الكول سنتر تحت طلب التبرع وهذا هو المتوقع من المواطنين".