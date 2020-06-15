جامعة كفر الشيخ تعلن عن حاجتها لـ47 طبيبا مقيما.. تعرف على التخصصات

أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، حاجتها لشغل وظيفة طبيب مقيم بعددا من الأقسام بالمستشفى الجامعي، موضحة التخصصات والشروط المطلوبة، وهي كالآتي:

- طبيب مقيم جراحة القلب والصدر

- 3 أطباء مقيمون بقسم الباطنة العامة

-طبيبين مقيمين بقسم الكبد والجهاز الهضمي

-طبيبين مقيمين بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية

-طبيب الأشعة التشخيصية

- 3 أطباء جراحة العظام

- 3 اطباء بقسم النساء والتوليد

- 3 اطباء بقسم الجراحة العامة

-طبيبين مقيمين بقسم أمراض القلب

-طبيب بقسم طب السمع والاتزان

-طبيبين بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية

-طبيبين بقسم علاج الأورام

-طبيب بقسم الطب الطبيعي

-طبيبين بقسم الأمراض الصدرية

- طبيبين قسم الأنف والأذن والحنجرة

- 3 اطباء بقسم طب الأطفال

-طبيبين مقيمين بقسم جراحة الأوعية الدموية

-5اطباء بقسم التخدير

- طبيب بقسم جراحة المسالك البولية

-طبيب بقسم طب وجراحة العيون

- 4 اطباء بقسم العناية المركزة

- طبيبين بقسم جراحة المخ والأعصاب

- طبيبين بقسم الأمراض العصبية والنفسية

وذكرت الجامعة، في بيان، عبر موقعها الرسمي، أن مدة التقدم 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان، ويشترط في المتقدم، أن يكون مصري الجنسية، وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، ولا تقبل الطلبات من الشهادات المعادلة.

كما اشترطت أن يكون قد أمضى سنة الامتياز كاملة عند الإعلان، وألا يكون قد أمضى على تاريخ التخرج (تاريخ الحصول على البكالوريوس) أكثر من سنتين، ألا يكون المتقدم قد رشح أو شغل وظيفة طبيب مقيم بمستشفيات جامعة كفرالشيخ من قبل، وألا يكون قد تم ترشيحه أو تعيينه في وظيفة طبيب مقيم بإحدى المستشفيات الجامعية أو معيد بإحدى كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، من تم ترشيحه أو تعيينه بوظيفة طبيب مقيم طبقا لهذا الإعلان لا يحق له بعد ذلك التقدم لأى وظيفة أخرى من وظائف الهيئة المعاونة بمستشفيات جامعة كفرالشيخ أو كلية الطب جامعة كفرالشيخ.

وأكد البيان، تقدم الطلبات شخصيا، بطلب باسم عميد الكلية بمقر الكلية مشفوعة بالمستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة، خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الإعلان وغير المستوفاة أو المرسلة عن طريق البريد.

للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة زيارة موقع جامعة كفرالشيخ من هنا