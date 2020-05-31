نور الدين يشارك في اجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، في اجتماع مجلس جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة ارتداء الكمامات الواقية، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب في كليات الجامعة ومعاهدها والمستشفيات الجامعية.

وأشار إلى استمرار عمليات تطهير وتعقيم المستشفى الجامعي ومستشفى الطلبة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة للأطقم الطبية والعاملين والمرضى.

ولفت المحافظ، إلى تطوير 10 مزارع حيوانية، وتسليمها إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير وتنمية الإنتاج الحيواني.