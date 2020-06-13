عمرو أديب مهاجما محتكري السجائر: "مش بدافع عن التدخين بس دول تجار حرب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه متفائل بشأن قدرة مصر على عبور أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال حلقة الجمعة، من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "البلد فيها الخميرة الطيبة، والإمكانات القوية، ووراد جدًا ناس تقصر في الظروف دي، يتم معاقبتها، والتقصير في وقت الحرب، مش زي التقصير في أي وقت تاني، واللي يقصر ممكن يبقى سبب في مأساة".

وتابع: "يجب التعامل بعنف مع المقصرين، وهذا لا ينفي أن هناك عمل كبير يتم كل يوم، والتحديات التي تواجهها مصر، لم تعد سرًا او خافية على أحد".

وحول استغلال بعض التجار أزمة كورونا، لتخزين علب السجائر، قال أديب: "أنا مش بدافع عن التدخين، بس دول تجار حرب، وفيه مواطنين مزاجهم في السجائر، والتاجر ده بيحاول يكسب نصف جنيه في العلبة الواحدة، والداخلية حررت 620 قضية".