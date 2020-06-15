انقطاع المياه عن 3 مدن بالمنوفية لتطهير الشبكات غدا

أعلنت شركة ماه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أنه سيتم قطع المياه غدا الثلاثاء من الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً من نفس اليوم عن مدينة منوف وضواحيها ومدينة الباجور ومدينة سرس الليان لإجراء عملية غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، في بيان لها المواطنين والمصالح الحكومية (مستشفيات ـ المخابز ـ أقسام الشرطة.. إلخ) تدبير كمية المياه المناسبة لاستعمالها أثناء فترة انقطاع المياه.

على صعيد متصل، كشف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الأستاذ عادل المليجي رئيس القطاع التجاري بالمرور علي عدد من مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة تزامناً مع عودة العمل بجميع المراكز التابعة للشركة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتابعة سير العمل وانتظامه ومتابعة تقديم أفضل خدمة للسادة المواطنين.