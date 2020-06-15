توزيع كمامات وقفازات على عمال النظافة والسائقين ببني عبيد الدقهلية

وزع حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، اليوم، الكمامات والقفازات على عمال النظافة وسائقي المعدات والجرارات بجراج الحملة الميكانيكية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة العاملين في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد والأمراض والفيروسات المعدية.

وتفقد رئيس المركز، جراج الحملة الميكانيكية التابع لرئاسة المركز لتوزيع الكمامات والقفازات على جميع السائقين والفنين وموظفي جراج الحملة الميكانيكية.

وأكد حاتم قابيل، على دعمه الكامل لجهاز النظافة والتجميل، وسائقي الحملة الميكانيكية، واستعداده التام لتوفير كافة الاحتياجات والأدوات المطلوبة، للاطمئنان على جميع العمال للحفاظ على الصحة العامة وحياة وسلامة وأمان العاملين وضمان حسن سير العمل وانتظامه.