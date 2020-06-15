مقترح برلماني لاعتماد نظام تذاكر الطيران الإلكترونية وإلغاء المطبوعة

توجه النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير الطيران، باعتماد نظام تذاكر الطيران الإلكترونية، لتحل محل التذاكر المطبوعة (الورقية)، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي.

وقال "إدريسط إن عصر تذاكر الطيران المطبوعة انتهى رسميًا في جميع دول العالم، والتي اتجهت إلى اعتماد نظام التذاكر الإلكترونية، حيث يحقق العديد من الفوائد، خاصة أنه يوفر ملايين الجنيهات بالنسبة لشركات الطيران، كما أنه آمن لصحة المواطنين في ظل جائحة كورونا العالمية.

وأوضح أن استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من أول يوليو، وعودة الطيران التدريجي مع بعض البلاد، خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتًا إلى أن الخطة التي أعدتها وزارة الطيران، لاستئناف الحركة الجوية، تستحق الإشادة والتقدير حيث تتوافق مع إرشادات منظمة الطيران العالمية.

وأشاد بالتقرير الصادر عن وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي أكد فيه أن جميع المطارات المصرية آمنة، لافتًا إلى أنه يصب في صالح القطاع.