جامعة بنها تشارك في "التجارب الرائدة للتعليم عن بعد بزمن كورونا"

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، في فعاليات الندوة التي نظمها اتحاد الجامعات العربية، عن الاتجاهات والتحديات وأفضل الممارسات للتعليم عن بعد، في زمن وباء كورونا بعنوان "التجارب الرائدة في التعليم عن بعد في الجامعات العربية في زمن جائحة كورونا" عبر تقنية الفيديو من خلال برنامج "زووم".

وقال الجيزاوي، إنه شارك فى الندوة نيابة عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وبمشاركة 74 ممثلاً عن الجامعات العربية، حيث استعرضت الندوة التجارب الرائدة للتعلم عن بعد من حيث فرص النجاح والتحديات التي واجهت الجامعات العربية وقت حظر التجول وإغلاق الجامعات.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن العديد من الجامعات العربية اتخذت قراراً بتطبيق التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة التي يمر بها العالم، بسبب انتشار وباء كورونا، لضمان استمرار العملية التعليمية في الجامعات بفاعلية وجودة.

وأضاف الجيزاوي أن الندوة استهدفت التعرف على أفضل الممارسات في التعليم عن بعد، من حيث الجاهزية التقنية؛ لتوصيل المعلومات للطلبة من قبل المحاضرين، ومشاركة الطلبة وعقد الامتحانات وطرق التقييم.