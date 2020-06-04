جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية

عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للمناصب الإشرافية لمدير الإدارت بالجامعة، وهي مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة، ومدير إدارة المدينة الجامعية بشبرا، ومدير إدارة المشتريات والمخازن بكلية الآداب ومدير إدارة شؤون الخرجين وتحرير الشهادات بشؤون التعليم ومدير إدارة أمن المنشآت ومدير إدارة أمن الأفراد بالإدارة العامة للأمن الجامعي، وبلغ عدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف 18 متقدما.

واستمعت اللجنة برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل هذه الوظائف وطريقة إدارتهم للقطاعات التي تقدموا لشغلها ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

يذكر أن لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها عقدت اجتماعاتها برئاسة الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة وعضوية الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدرسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شمس الدين الأستاذ بكلية الحقوق ببنها والدكتور محمد عبد الحفيظ الأحول وكيل كلية الآداب للدرسات العليا والبحوث، كما ضمت اللجنة كل من سامية عبد الحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان الأمين المساعد للشؤون الإدارية.