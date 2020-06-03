تتكلف 1.8 مليون جنيه.. جامعة بنها تدعم المشروعات القومية بـ6 أبحاث

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدرسات العليا والبحوث، اجتماعا لمتابعة المشروعات البحثية التي تمولها الجامعة لخدمة المشروعات القومية في البلاد

وقال الجيزاوي، إن الجامعة مولت 6 مشررعات بحثية لخدمة المشرعات القومية، مشيرا إلى أن قيمة كل مشروع 300 ألف جنيه، ومدة المشروع 24 شهرا من تاريخ التعاقد.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الاجتماع يأتي قبل تقديم الباحثين التقارير الفنية والمالية النهائية للمشروع وتحديد الجهات المستفيدة من مخرجات تلك المشروعات، لترويجها وتسويقها.

وأكمل: "تتضمن المشروعات تطبيق المعلمات الجزئية لاستنباط هجين ذرة شامية مميزة تتحمل الجفاف، وذلك في ظل التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية وندرة المياه، ويوجد مشروع آخر لدراسة وتنفيذ وحدة تحلية للمياه بالتجميد يمكن استخدامها في الشرب والاستخدامات الزراعية".

وتابع: "المشروع الثالث وهو توليد الكهرباء باستخدام تربينات رياح صغيرة الحجم حديثة يمكن استخدامها في القرى السياحية كمصدر للطاقة الكهربائية المتجددة، والمشروع الرابع عن تطوير إدارة المزارع السمكية المكثفة ويهدف إلى ذزياة إنتاجية وحدة المساحة من الإنتاج السمكي، والمشروع الخامس وهو إنتاج الخرسانة المنفذة كحل جديد للرصف والتي يمكن من خلالها حصاد مياه الأمطار والتي تودي إلى تعطيل المرور على الطرق في بعض المناطق، والمشروع السادس عن التشخيص الجزيئي لمعدل انتشار مرض ليكوزيس الأبقار في محافظة القليوبية".