جامعة بنها تتقدم 3 مراكز عالميا في تصنيف سيماجو الإسباني

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تقدم الجامعة 3 مراكز على المستوى الدولي مقارنة بالعام السابق في معيار الأداء البحثي في تصنيف سيماجو الإسباني لعام 2020 لأفضل المؤسسات الأكاديمية.

وحلت الجامعة هذا العام في المركز 404 عالميا ضمن 7026 مؤسسة أكاديمية وبحثية على مستوى العالم في هذا المعيار، في حين احتلت محليا المركز التاسع ضمن 41 جامعة ومؤسسة بحثية.

من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن تصنيف سيماجو يستخدم معايير موضوعية ويعتمد في تقاريره على قواعد بيانات إسكوبس لدار النشر العالمية السيفير، كما يستخدم مؤشر مركب يعكس ثلاثة معايير رئيسية هي الأداء البحثي ويمثل 50% والابتكار ويمثل 30% والتأثير المجتمعي ويمثل 20% من الوزن النسبي للتصنيف.

ويشترط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث يصنف بقواعد بيانات إسكوبس في عام التقييم، وكما يتطلب التصنيف وجود مكتب لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (تايكو) بالجامعة، وكذلك خطط التطوير للبوابة الإلكترونية.