فيديو.. البابا تواضروس: كنائسنا في الغرب تواجه تحديات كبيرة

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية.

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، قال البابا، إنّ على كل قبطي أن يعتبر أنّه مكلف من الله برسالة للعالم بالسلوك والإيمان والعلاقات، مطالبهم بالصلاة من أجل كنائس المهجر التي قال إنّها تواجه تحديات كبيرة في وجودها في المجتمعات التي تعيش فيها وخاصة في الغرب وكيفية المحافظة على الإيمان.

وبرنامج "معا بنفس واحدة"، تتضمن كل حلقة منه قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط الأسبوع الماضي، وتستمر لمدة 34 يوما.