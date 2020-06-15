البابا يحتفل بالعيد الـ23 لسيامته أسقفا اليوم.. و"رافائيل": شايل جبل

يحتفل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالعيد الـ23 لسيامته الأسقفية أسقفاً عاماً على البحيرة عام 1997، بيد البابا شنودة الثالث.

وقدم العديد من رجال الكنيسة التهانى للبابا بتلك المناسبة، أبرزهم الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق، الذى قال، فى تدوينه له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، «لقد شاءت العناية الإلهية، أن تتم سيامتنا فى ١٥ يونيو ١٩٩٧، مع الأنبا سوريال، والأنبا غبريال، ثم من فيض محبة الله لكنيسته المقدسة، شاء فأقامكم عليها قائداً حكيماً، عاملاً بروحه القدوس الذى فيكم، فى أصعب فترات التاريخ التى يمر بها العالم، ومصرنا الغالية، وكنيستنا المقدسة. فتم فيكم القول (شايل جبل وماشى على حبل)».

من جهة أخرى، تسبب تفشى فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الكنائس والدولة خلال الفترة الماضية ومنها منع التجمعات، فى استجابة البابا تواضروس لإلقاء عظته الأسبوعية كل يوم أربعاء من كل أسبوع بدون حضور شعبى، قبل أن تتوقف العظة خلال فترة أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد وفترة الخماسين المقدسة وما بعدها.

الكنيسة: البطريرك استعاض عن عظته برسائل على "فيس بوك" و"الفضائيات" بسبب "كورونا"

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، لـ«الوطن»، إن البابا استعاض عن العظة الأسبوعية، بتقديم رسائل يومية مصورة تعرض على القنوات القبطية والصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة على «فيس بوك».