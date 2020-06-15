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جامعة القناة تستقبل 185 ألف بحث من طلاب النقل بالكليات المختلفة

كتب:

جمال حراجى
02:03 م | الإثنين 15 يونيو 2020
الدكتورة ماجدة هجرس

الدكتورة ماجدة هجرس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إحصائية تسليم الأبحاث الخاصة بسنوات النقل لطلاب الجامعة للفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الجامعي 2019- 2020، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأبحاث التي تم رفعها علي منصة الجامعة بلغ 185680 بحثاً بنسبة %97.3 لطلاب فرق النقل بالجامعة.

وفتحت الجامعة باب تسليم الأبحاث من 31 مايو الماضي إلى 7 يونيو الجاري، وتم مد الفترة حتى 11 يونيو.

وقال الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، إن عدد الأبحاث المستلمة من كلية الصيدلة بلغت 6322 بنسبة 98.5% ومن كلية طب الأسنان بلغ عدد الأبحاث المستلمة 3945 بنسبة 97.3 % ومن كلية التمريض بلغ عدد الأبحاث المستلمة 4438 بنسبة 95.1% ومن المعهد الفني للتمريض بلغ عدد الأبحاث المستلمة 7888 بنسبة 99.1% ومن المعهد الفني للتمريض (دبلوم تخصصي فرقة أولى)  بلغ عدد الأبحاث المستلمة 135 بحث بنسبة 100%.

 