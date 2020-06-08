رئيس جامعة القناة يوجه بالحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي والتهوية

وجهت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس بضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى والتهوية الطبيعية داخل المكاتب الإدارية، مشيرة إلى أن الوقاية هي الأساس، وضرورة استخدام الكمامات الواقية لجميع العاملين داخل المكاتب لتقليل نسبة الإصابة بشكل كبير.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة للمبنى الإداري للعاملين بالمستشفى الجامعي يرافقها المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والدكتور السيد فياض والدكتور نادر النمر نائبي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وتابعت رئيس الجامعة، جولتها بتفقد جميع الإدارات داخل المبنى خاصة إدارات الموارد البشرية والحسابات والمشتريات وهي الإدارات الحيوية في المستشفى، والتي تتطلب تواجد مستمر حيث استمعت لمقترحات المديرين ورؤساء الأقسام وذلك لوضع آليات عمل لتقليل التكدس مع ضمان حسن سير العمل.

كما أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، أنه سيتم عقد اجتماع برئاسة الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بهدف وضع آليات للعمل وتوقيع الحضور والانصراف لضمان عدم التزاحم.

واختتمت الدكتورة ماجدة هجرس جولتها بالتأكيد على العاملين على أن نزولهم إلى العمل يتطلب إجراءات احترازية مشددة أهمها ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر والتهوية والتباعد، وذلك حفاظا علي صحتنا و صحة زملائنا في العمل حتى نجتاز هذه الفترة الصعبة.

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جانب من الجولة