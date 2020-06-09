تعرف على ضوابط امتحانات الصفوف النهائية في جامعة القناة

طالبت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء الامتحانات، وذلك حرصا من الجامعة على نجاح العملية الامتحانية في ظل ظروف مختلفة لم نمر بها من قبل من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد قام قطاع التعليم والطلاب بإعلان ضوابط حسن سير عملية الامتحانات مع التأكيد على التصدى بكل شدة وحزم لأى مخالفة لهذه الإجراءات.

ووجهت رئيس الجامعة الطلاب بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى تكفلها إدارة الجامعة والكلية ولجان المراقبة حفاظا على سلامتهم وسلامة ذويهم وزملائهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه الإجراءات تشمل حظر اصطحاب أية مذكرات أو مراجع أو أوراق إلى داخل لجنة الإمتحان كما يحظرالدخول إلى لجنة الامتحان بالهاتف المحمول.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه على كل طالب الالتزام بالمكان المحدد له والمثبت عليه رقم جلوسه و الإلتزام بحمل بطاقة التعريف الجامعية أو بطاقة الرقم القومي عند دخوله إلى لجنة الامتحان ويحرم الطالب من دخول اللجنة في حالة عدم التأكد من شخصيته.

وتابع شقيدف يجب على كل طالب التوقيع في كشوف حضور الامتحان أمام أسمه في كل امتحان بقلمه الخاص و التواجد قبيل بدء الإمتحان بساعة كاملة

وأكمل لا يسمح للطالب بدخول القاعة إلا عند وجود أحد المراقبين بها ويكون ذلك خلال 30 دقيقة قبيل بدء الامتحان ويجب على الطالب إتباع تعليمات لجان المراقبة والقواعد العامة لضوابط حسن سير الإمتحانات، ويحظر الكتابة على طاولة الامتحان أو وضع أي ملصقات عليها ويحظر إثارة الشغب أو التحدث بصوت عال أو الإخلال بنظام الإمتحانات داخل اللجنة

وأشار الدكتور محمد شقيدف إلى أنه يحظر التحدث مع الزملاء بعد توزيع أوراق الأسئلة وحتى نهاية الامتحان كما يحظر الخروج عن التقاليد أو الآداب العامة أو عدم احترام المراقبين ولجان الإشراف على الإمتحانات مع حظر ارتكاب أي محاولة للغش أو الشروع في الغش ومن يضبط يطبق عليه نص المادة (125 )من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأنه لا يسمح بدخول الطالب بعد مرور نصف ساعة من موعد بدء الإمتحان إلا في حالات إستثنائية يوافق عليها عميد الكلية بعد التأكد من عدم خروج أي طالب من تلك اللجنة قبل هذا الموعد، مع عدم السماح بخروج الطالب من اللجنة قبل مضى نصف الوقت المحدد للأمتحان.

وطالب الدكتورمحمد شقيدف الطلاب بالاطلاع على موقع الكلية الإلكترونى ومواقع التواصل مع إدارة الكلية قبل قدومهم الى لجنة الامتحان لمعرفة بياناته ومكانه بالتحديد داخل اللجنة الإمتحانية

ويجب على الطالب الحضور مرتديا قناع الوجه والقفازات

والدخول من البوابات المخصصة للطلاب ويلزم كل طالب بالمرور من بوابات التعقيم المخصصة لهذا الغرض

وأختتم شقيدف، أنة يمنع أي تجمع بين الطالب قبل أو أثناء أو بعد الامتحان لأي غرض، ويمتثل كل طالب لإجراء اى كشوف ظاهرية أو قياس لدرجات الحرارة أو اجراءات تطهير من قبل ادارة الكلية

وعلى الطلاب مغادرة الحرم الجامعى فورالإنتهاء من الإمتحان تجنبا للتزاحم أو التجمع وأي مخالفة للتعليمات السابقة تعرض الطالب للمساءلة والتحقيق والعقوبة

صور

جامعة القناة