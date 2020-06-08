حوار.. رئيس جامعة القناة: خصصنا جوائز مالية لأبحاث "كورونا"

كشفت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة انتهت من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية، مشيرة إلى أنه سيتم تقليل الكثافات في المدرجات مع بداية العام الدراسي الجديد، والاعتماد على التعليم عن بعد.

وأضافت "هجرس" في حوارها لـ"الوطن"، أن الجامعة شاركت في إنتاج العديد من الأبحاث التي تهدف للتوصل لعلاج لفيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنه تم تخصيص جوائز مالية للمشروعات البحثية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

*بداية.. كيف استعدت الجامعة لامتحانات السنوات النهائية؟

مع عودة الدراسة في أول يوليو المقبل، سيتم استكمال شرح المقررات العملية للكليات التطبيقية، لمدة أسبوعين، ثم يتم بدء الامتحانات بعدها مباشرة، وكذلك الكليات النظرية سيتم بدء الامتحانات بها في منتصف يوليو، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب، وهناك توجيهات بضرورة امتلاك كل طالب أدواته الخاصة به، وحضور الطلاب قبل موعد الامتحان بساعة لقياس درجة حرارته وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل جيد.

"لدينا مشروعات بحثية لإنتاج فلاتر الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي"

*كيف ساهمت الجامعة في الإنتاج البحثي لمواجهة فيروس كورونا؟

شاركت كلية الطب، وكلية الطب البيطري، وكلية الزراعة بعدد من الأبحاث العلمية والابتكارات البحثية المتمثلة في إنتاج فلاتر كمامات من مواد طبيعية، وإنتاج بوابات تعقيم، وأجهزة تنفس صناعي، فضلاً عن إنتاج مطهرات يدوية.

"تواصلنا مع أبناء الجامعة في الخارج لإنتاج أبحاث مشتركة لمواجهة "كورونا"

*وكيف استفادت الجامعة من علمائها في الخارج؟

مع بداية انتشار الأزمة تواصلنا مع أبناء الجامعة في الجامعات والمستشفيات الأجنبية، لإنتاج أبحاث مشتركة لخبراتهم الواسعة في هذه الأمور، وبالفعل قمنا بإعداد أبحاث علمية نتائجها سترى النور قريباً.

*وماذا عن سيناريوهات العام الدراسي الجديد؟

مع بداية العام الدراسي الجديد سيتم تقليل الكثافات في الكليات النظرية مثل كليات التجارة والحقوق، والاعتماد بشكل أساسي على التعليم عن بعد.

*وماذا عن دعم البحث العلمي بالجامعة؟

نظمنا مسابقة علمية لتدعيم أي أبحاث أو مشروعات ابتكارية خاصة بفيروس كورونا، وخصصنا جوائز مالية لهذه الأبحاث، ولدينا تواصل مع العديد من الجهات لتدعيم المشروعات البحثية مثل الاتحاد الأوربي، وأكاديمية البحث العلمي، وصندوق العلوم والتكنولوجيا.