ضبط صاحب واقعة فيديو "نشر" كورونا في صيدلية بطنطا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، مختل عقلياً صاحب واقعة دخول إحدى الصيدليات بطنطا وقام بـ "التنفس" على الفاترينة الداخلية للصيدلية،، وترويج رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أنه مصاب بفيروس كورونا.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، حيث أوضح الدكتور محمد يوسف العياري، صاحب الصيدلة التي شهدت الواقعة، بمنطقة سبرباي، بطنطا، تفاصيلها قائلا "إن شخصا مجذوبا وليس مصابا بفيروس كورونا، قام بالدخول للصيدلة بهدف التسول، وأنه لم يبصق كما روج البعض على صفحات الفيس بوك، ولكنه كان يقوم بإخراج بخار من فمه "النفس" ويمسحه بيده".

وأكد صاحب الصيدلية، في تصريح لـ "الوطن"، أن المواطن مختل عقلياً ويقوم بأفعال غير طبيعية من الممكن لها أن تنشر المرض، "كان لازم علينا من منطلق أمانتنا المهنية كصيادلة وأمان الناس أهم كثيرا من أي مكسب مادي أو معنوي، نشر فيديو لأهالي المنطقة من قبل إحدى الصيدلانيات العاملات بالصيدلية"، موضحا أن الفيديو توعوي من تصرفات هذا الشخص وأمثاله بشكل عام غير أنه فوجئ بتداول الفيديو على أنه مريض كورونا، وهذا غير صحيح، بحسب تصريحات صاحب الصيدلية، موضحا أنه تم تطهير الصيدلية بالكامل أكثر من 4 مرات.

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، أنه تم التواصل مع صاحب الصيدلية وتم معاينة كاميرات الصيدلية من أجل معرفة هوية الشخص، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوه.