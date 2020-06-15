صور| محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من المنشآت الخدمية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، عدداً من شوارع العاصمة، مكلفاً برفع كفاءة الشوارع الرئيسية، وإزالة كافة الإشغالات، لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور.

حيث تفقد المحافظ، شارعي مصنع الغزل، ومعهد الكبد، ومنطقة الـ47 بشرق العاصمة، وكذا شارع جيهان، وصبري القاضى بحي غرب، مكلفاً رئيس المركز والمدينة، بتكثيف حملات النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات، وتفريغ صناديق القمامة أولاً بأول بصفة دورية ومستمرة، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلي رفع كافة الإشغالات، والأكشاك المخالفة، وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً، لتحقيق السيولة المرورية للمواطنين.

كما تابع "نور الدين"، إزالة الحواجز وإعادة الحركة المرورية بالشارع الفاصل بين مدرستي الزراعة، والصناعة بنات حتى مقر المديرية المالية، موجهاً بإزالة كافة الحواجز الخاصة بقوات الأمن والشواديف.

وتفقد محافظ الإقليم، مركز أبحاث الكبد والقلب، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية، وحسن معاملة المرضى، موجهاً مدير المعهد، بإنشاء وتجهيز ساحة انتظار للمواطنين والتعامل من خلال المنافذ الداخلية للمبنى، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما تفقد مركز الدراسات الوطنية، والتدريب الحرفي الإنتاجي، مكلفاً بإعادة تطوير ورفع كفاءة المبنى وإزالة كافة اللوحات الإعلانية، والأكشاك المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتفقد الموقف القديم بشرق العاصمة، لمتابعة أعمال التطوير، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال، لتخفيف الازدحام، وتحسين خدمات النقل الجماعي المقدمة للمواطنين بدائرة المحافظة، فضلاً عن استكمال أعمال المحال المعدة والمخصصة للباعة بالموقف.