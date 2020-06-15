طوارئ بالمدينة الجامعية بأسيوط استعدادا لامتحانات نهاية العام

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حالة الطوارئ داخل قطاعات المدينة الجامعية لوضع خطة تسكين طلاب الفرق النهائية في حالة صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات، بتحديد موعد إجراء امتحانات نهاية العام الجامعي الجاري 2019 - 2020 خلال الفترة المقبلة.

وعقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، اجتماعاً طارئاً مع القيادات الإدارية بالمدينة الجامعية، بحضور عرفة أبو العلا مدير عام المدن الجامعية وأماني أبو صغير مدير عام المدن الجامعية "طالبات"، والدكتور محمد بدر مدير عام المدن الجامعية "طلبة" وعدد من مديري الوحدات السكنية.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أنه تم حصر أعداد الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية من طلاب الفرق النهائية بمختلف الكليات من خارج محافظة أسيوط، والبالغ عددها 569 طالبا وطالبة يتم تقسيمهم على المباني الشاغرة حالياً بواقع طالب أو طالبة فى كل غرفة، مع إعداد كشف بالتسكين يوضح به أسم كل طالب وكليته والمبنى المتخصص لإقامته ورقم الغرقة، وإعلانه على الصفحة الرسمية لإعلام للجامعة، لمنع التكدس عند وصول الطلاب، مع تيسير الإجراءات الورقية على الطلاب والاكتفاء ببطاقة المدينة الجامعية السابق إصدارها في بداية العام الجامعي.

وحدد الدكتور شحاتة غريب الأسبوعين المقبلين كحد أقصى للانتهاء من الاستعدادات اللازمة وتنفيذ توجيهات إدارة الجامعة بهذا الشأن، وذلك مع بدء إجراء الامتحانات، مع تكليف كل رئيس وحدة برفع كفاءة المبنى التابع له، ومراجعة أعمال الصيانة والإصلاح وتجهيز الغرف بمراتب وفرش جديد.

وأوضح "غريب"، أن الاجتماع تضمن التأكيد على تطبيق كافة إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، والتي تضمن منع خروج أي طالب من غرفته بدون كمامة، ومنع الأنشطة الطلابية والتجمعات داخل المباني، والتزام العاملين بالمدن الجامعية بارتداء وسائل الوقاية الشخصية، مع تفعيل العيادات الطبية الملحقة بالمبانى وتوفير الأدوية اللازمة بها، بالإضافة إلى تخصيص جناح عزل داخل كل مبنى لعزل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا لحين الانتهاء من الفحوصات الطبية.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة إجراء أعمال التعقيم داخل الغرف عند خروج الطلاب عند كل امتحان، ومراعاة شروط الصحة والسلامة الغذائية في إعداد وتقديم الوجبات، مع العمل على توزيع كتب إرشادية لرفع الوعي الصحي للطلاب، وتوفير الكمامات اللازمة لهم خلال فترة إقامتهم، مشيداً بدور مؤسسة 2020 المتعاون مع إدارة الجامعة فى إنتاج الكمامات.