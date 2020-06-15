تجهيز "دار العزل" بمستشفى سعاد كفافي لاستقبال مرضى كورونا خلال 20 يوما

تحول فريق العمل المكلف بتنفيذ عملية إنشاء دار العزل، التابع لمستشفى الدكتورة سعاد كفافي الجامعي، لخلية نحل تعمل بشكل متواصل على مدار اليوم، لتجهيز المبنى الذي تقيمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في أقرب وقت، في إطار الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، لمعاونة الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، يقام دار العزل بتوجيه من خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خاصة بعد تزايد أعداد الإصابات اليومية، ومن المقرر افتتاحه فور الانتهاء من التجهيزات.

وقال خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنّ المبنى سيصبح جاهزا لاستقبال مصابي كورونا بعد 20 يوما من الآن، لتلقي العلاج والرعاية الصحية حسب البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة، وهو البروتوكول الذي وضعته منظمة الصحة العالمية لعلاج الفيروس القاتل.

وأوضح المهندس محمود عوني مدير عام قطاع تنفيذ المشروعات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنّ إدارة المشروعات تقوم حاليا بإعادة هيكلة ورفع كفاءة مبنى دار الضيافة، ليتحول لمستشفى للعزل الصحي، ويقام على مساحة تبلغ 5 أفدنة، ومن المقرر أن يضم دار العزل والمستشفى الميداني، والعديد من المساحات الخضراء، ويضم المبنى 5 أدوار بمساحة 7 آلاف متر ويستوعب 190 سريرا.