صحة الأقصر تدرب المتطوعين على كيفية غسل وتكفين المتوفين بكورونا

نظمت إدارة الطب الوقائي ومكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، تدريبا لعدد من الشباب على طرق التعامل مع مريض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك كيفية الغسل والتكفين والدفن للمتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وذلك للمساهمة في خدمة المجتمع بأيادي الفرق الشبابية المتطوعة خلال تلك الأزمة.

ويأتي التدريب لدعم الشباب على طرق التعامل مع مرضى فيروس كورونا، وتقديم كل الرعاية الأولية من تركيب الأكسجين أو النبيوبيليز وطريقه لبس وخلع ملابس الوقاية بطريقه آمنة، وكيفية حماية الناس من هذا الفيروس والغسل الواقي والدفن للمتوفين بفيروس كورونا المستجد وتطهير الأدوات المستخدمة في تلك الأمور.