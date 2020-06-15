س و ج.. كل ما تود معرفته عن مستشفى عين شمس الميداني لمصابي كورونا

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، اليوم، مستشفى جامعة عين شمس، الميداني لعلاج المصابين بكورونا فيروس" كوفيد 19"، بجوار مستشفى عين شمس التخصصي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، حيث جرى تنفيذها وفق أحدث المعايير الطبية العالمية.

** أين تقع مستشفى جامعة عين شمس الميداني؟

- تقع المستفي بجوار مستشفي عبن شمس التخصصي، بشارع الخليفة المأمون بالعباسية، وبالقرب من محطة مترو العباسية و محطة مترو منشية الصدر .

** وماهي الحالات التي يمكن لعاجها بالمستشفى؟

- تم تخصيصها لعلاج المصابين من مرضى كورونا المستجد "كوفيد-19"، للحالات المتوسطة والفوق متوسطة التي تحتاج لرعاية داخل المستشفى.

** كم تبلغ مساحتها ؟

- 4600 متر.

** وكم تباغ طاقتها الإستعابية ؟

- تم إنشاؤها بطاقة 200 سرير، منها 165 سرير إقامة، و11 سريراً للرعاية المركزة والعزل، و 8 أسرّة للفرز.

** كم يوما استغرق إنشاؤها ؟

- 15 يوم

** كم تباغ تكلفتها ؟

- 28 مليون جنيه

** وما هي مواصفات إنشاؤها ؟

-تضمن الإنشاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي والتغذية والشبكات الكهربائية داخل مواسير من البلاستيك، وتنفيذ خزانات مياه الشرب، وخزانات تجميع لمياه الصرف الصحي، ومحطة حقن "هيبوكلوريت الصوديوم" لحقن المياه قبل صرفها على الشبكة، كما تم إنشاء الهيكل المعدني للمستشفى من الألومنيوم، وتمت تغطيته بكسوة من "التيفلون" المقاوم للحريق والرياح والأمطار، وتم تنفيذ التقسيمات الداخلية لحوائط الغرف والمعامل والحمّامات من ألواح الصاج المحقون بـ "الفوم"، كما يوجد بالمستشفى محطة "أكسجين" متصلة بشكل مواسير داخل المستشفى مرتبطة بوحدات تغذية بجوار كل سرير، ومجموعات من وحدات الشفط المتنقلة وأسطوانات من الهواء، وتم تزويد المُستشفى ببطاريات للطوارئ للأجهزة الحيوية " UPS " سعة 40 كيلو فولت لكل وحدة، وتم تركيب كشافات إضاءة من "الليد" بسقف المستشفى، وتوفير سيارة إطفاء من الحماية المدنية بصفة مستمرة، فضلا عن توفير فردين من الحماية المدنية للمستشفيات بصفة مستمرة على مدار الساعة مع تجهيز المستشفى بعدد كاف من طفايات الحريق المتنقلة.

** وماهي مساهمات المجتمع المدني للمستشفى؟

-صندوق تحيا مصر قام بتوفير 15 جهازاً للتنفس الصناعى، و1000 بدلة عزل للاطقم الطبية، هذا إلى جانب 10 آلاف كمامة عادية، و500 كمامة "KN"، ونحو 500 كمامة "N95"، فضلاً عن كميات من المطهرات اللازم لعمليات التعقيم، تصل إلى نحو 510 عبوات مطهرات.