"لو معندكش جهاز".. كيفية قياس نسبة الأكسجين في الجسم باستخدام الموبايل

يعمل تطبيق Samsung Health، الذي يأتي مدمجًا في هواتف (جالاكسي) Galaxy من شركة سامسونج، على تتبع عاداتك الصحية مثل: التدريبات البدنية، ومراقبة النوم، وتنظيم شرب المياه، وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم.

ونظرًا لقلة توافر أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم بالصيدليات وشركات الأجهزة الطبية، يجد مصابو كورونا صعوبة في الحصول على النسبة الدقيقة لنسبة الأكسجين في الدم في أثناء العزل المنزلي.

لذا تستعرض "الوطن"، كيفية استخدام تطبيق سامسونج في قياس نسبة تشبع الأكسجين في الجسم على النحو التالي:

لإعداد التطبيق، اتبع الخطوات التالية:

- افتح التطبيق في هاتفك.

- انقر على رمز الدائرة للموافقة على تلقي الإشعارات.

- انقر على خيار (متابعة) Continue.

- انقر على خيار (ابدأ) Start، لإجراء النسخ الاحتياطي لبياناتك إلى حساب سامسونج الخاص بك.

- اضغط على زر القائمة (ثلاثة الخطوط) في أعلى الزاوية اليسرى من الشاشة.

- اضغط على خيار (الحساب الشخصي) Profile.

- أدخل بياناتك الشخصية (الجنس، تاريخ الميلاد، الطول، الوزن)، ثم اضغط على (التالي) Next.

- اضغط على التحكم في الأنشطة المتاحة بالتطبيق ثم قم بتفعيل خيار قياس نسبة تشبع الأكسجين.

- أرجع إلى الشاشة الرئيسية للتطبيق وأضغط على كلمة قياس أو measure بجانب تشبع الأكسجين.

- عندما يُطلب منك ذلك، ضع اصبعك على مستشعر تشبع الأكسجين على الجزء الخلفي من هاتفك وهو مكان كشاف الإضاءة.

- اثبت مكانك بينما يقوم هاتفك بقياس مستويات تشبع الأكسجين.

بمجرد انتهاء هاتفك من قياس تشبع الأكسجين، سيتم إعلامك بأنه من المقبول رفع هاتفك من المستشعر، وبعد ذلك ستحصل على نسبة تشير إلى مستويات تشبع الأكسجين، وسيتم أيضًا عرض معدل ضربات قلبك في الدقيقة (نبضة في الدقيقة)، ويمكنك الضغط لقراءة معلومات حول ما هو SpO2 بالضبط والخطوات المناسبة للحصول على قراءة أكثر دقة.

ومن نفس الصفحة، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد حفظ أو إلغاء البيانات التي قمت بقياسها للتو، وبمجرد الحفظ يمكنك زيارة علامة تبويب اتجاهات SpO2 لمعرفة كيف تتراكم قراءتك الحالية مع القياسات السابقة.

ويدعم التطبيق أجهزة Note 9 وNote 4 وGalaxy s5 وGalaxy s9 وGalaxy s10 وبعض الموديلات الأخرى.

وبالإضافة لذلك، يمكنك تخصيص تطبيق Samsung Health حسب رغبتك لتتبع أنشطة جانبية مثل: تنظيم شرب الماء، ومعدل الكافيين المُستهلك، وعادات النوم، وإدارة الوزن، وكذلك تتبع أنشطة محددة لمجموعة متنوعة من التمارين المختلفة، مثل: الجري وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة.