جامعة أسيوط تفتح باب الترشيح لمنصب العميد بكليتي الآداب والزراعة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن فتح باب الترشيح لمنصبي عمادة كلية الآداب والزراعة، وذلك بعد خلو المنصب لانتهاء فترة العمادة بالكليتين.

وفي سياق متصل أصدر رئيس الجامعة قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور شحاتة غريب نائب الرئيس لشئون التعليم والطلاب لفحص أوراق المتقدمين.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب رئيس اللجنة، الشروط التى يجب توافرها فى المرشح، وهى أنه لابد أن يكون المتقدم أستاذا عاملا بالكلية ولا يقبل ترشيح المعار أو المنتدب ندبا كليا إلا بعد استلام الكلية ندبه، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة فترة توليه المنصب.

وأضاف رئيس اللجنة المُشكلة أنه من المقرر أن يشهد يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو، بدء تقديم الأوراق الخاصة بالمرشحين، على أن يغلق باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو، كما تم تحديد فحص أوراق المتقدمين وإعلان القائمة المبدئية يوم الأحد الموافق 5 من يوليو القادم، على أن يتم تلقى الطعون يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو والبت فيها يوم الاثنين الموافق 13 يوليو، وإعلان الكشوف النهائي للمرشحين.