وفاة ثالث كاهن بالكنيسة الأرثوذكسية بكورونا

توفي القس بيشوي عياد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل، صباح اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الكاهن الراحل، هو ثالث كاهن داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي يتوفي خلال الأسابيع الماضية بفيروس كورونا المستجد، إذ سبقه القمص بولا عياد، كاهن كنيسة القديس الانبا بولا بمنشية عبدالمنعم رياض، شبرا الخيمة، في القليوبية، والراهب القمص ساويرس الأنبا بولا، المرشح البابوي السابق في الانتخابات البابوية عام 2012.

وأُصيب خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من كهنة ورهبان وخدام الكنيسة التي قررت استمرار غلق الكنائس وتعليق الصلوات في ظل ارتفاع منحى الإصابات بالوباء، على أن يعقد المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، يوم 27 يونيو الحالي، اجتماعا لنظر إعادة فتح الكنائس.