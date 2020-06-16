حظك اليوم الثلاثاء 16-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز علم الفلك بالاهتمام بدراسة علم الأبراج والذي يتم من خلاله تحديد الصفات الشخصية للأبراج، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يجعلك مشوشا.. ضاعف تركيزك ورتب أفكارك كي تحسن التصرف في إدارة المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس في منزل العلاقات تجعلك مشرقا ومقبلا على الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة وبالموهبة التنظيمية وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تحلل وتستنتج جيدا ومع ذلك عليك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الزهو والفخر بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تتبرع بإعلان أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر وقد يساعدك أحد الأصدقاء على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة وتنجح في تنمية أعمال.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تؤثر فيمن تحب وتحسن التصرف وتعرف كيف تتواصل معه بود.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك.. وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية.. أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر وأورانوس في منزل الحظ ويمدك ذلك بالحماس وتميل نحو تنمية معلوماتك وترغب في معرفة كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، عطارد في منزل الأصدقاء يجعلك ساطعا وسط الجميع وتتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مينا مسعود، ويوافق تاريخ ميلاده 17 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحظ تمنحك تأثيرا قويا إذا قدمت آراءك بدبلوماسية وموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر وأورانوس في مواجهتك.. اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

حاول أن تتجنب الحدة مع من تحب أو مع شريك حياتك، ويجب أن تظهر رغباتك بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي يجعلك مُصرا على صُنع المعجزات، وتنجح في توظيف جهودك جيدا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في مواجهة برجك وعليك أن تدرس كل كلمة قبل أن تتفوه بها ولا تتسرع في قراراتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يجعلك اليوم ملهما ويمنحك أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بانفراجة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وينبئ ذلك أن في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب اليوم ممن تحب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال.. كن متكتما وحذرا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تميل لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب لويس سواريز، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر وأورانوس بمنزل العلاقات يدفعانك اليوم لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، عطارد في منزل الحب يعدك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها مع الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.