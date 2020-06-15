مدير مؤسسة ابتسامة يدعم مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، مدير برنامج مؤسسة "ابتسامة" المنظمة غير الهادفة للربح، للمساهمة في تقديم الدعم لصالح مرضى السرطان بالمستشفى، استمرارًا لسلسلة زيارات قيادات ومسئولي المؤسسات الخيرية في مصر والشرق الأوسط.

ورافق قيادات المستشفى مسئولي برنامج المنظمة في جولة تفقدية لانجازات المرحلة الأولى والثانية بالمستشفى والمستهدف من المرحلة الثالثة مع التحدث مع عدد من المرضى للمس مدى تحسن الحالة الصحية لهم داخل جدران المستشفى.

"ابتسامة" هي منظمة تأسست عام 2007 غير هادفة للربح، مهمتها الأساسية زيادة الوعي ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع وسوق العمل من خلال برنامج متكامل يهدف للنهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الإعاقة، وذلك عن طريق تدريبهم و تأهيلهم لسوق العمل، سواء خريجى الجامعات منهم او خريجى تعليم متوسط وفنى، فى جولة على أقسام المستشفى المختلفة لبحث سبل التعاون والدعم من المنظمة لصالح المستشفى خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد اختارت منظمة العمل الدولية مؤسسة ابتسامة في جنيف عام 2012 من ضمن أفضل 10 مشاريع في الشرق الأوسط. اختيرت لاحقا من المكتب الإقليمي لليونسيف في الأردن من أفضل البرامج للشباب، وتم اختيار المحتوي التدريبي للحق في حياة كريمة في الجامعة الأمريكية ببيروت لتوثيقه للتدريب والنشر كتجربة ينبغي تكرارها.