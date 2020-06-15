لجنة مواجهة كورونا بالسويس تتابع سير العمل بمستشفى التأمين

قام اللجنة الدائمة لمواجهة كورونا بمحافظة السويس، والمكونة من خالد سعداوي السكرتيرالعام المساعد لمحافظة السويس، واللواء حسن التركي نائب مدير الأمن، والدكتور فيصل جودة مدير عام مديرية الصحة، والدكتورأحمد المليجي رئيس فرع التأمين الصحي بالسويس والضبع ناشد مدير الأزمات بالمحافظة، ممثلا عن الأمن الوطني، بجولة تفقدية لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس، لتفقد غرف العزل والتأكد على جاهزيتها لاستقبال الحالات المشتبه بها لإجراء الكشف والتشخيص والعزل في حالة الإصابة بالفيروس بعد زيادة السعة الاستيعابية من الأسرة بالمستشفى.

كما تفقدت اللجنة مخازن المستشفى للتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات الوقاية الخاصة وتوزيعها على الأطباء وهيئات التمريض داخل المستشفى.

رافق أعضاء اللجنة خلال الجولة، كل من الدكتور محمود عبدالنبي مديرمستشفى التأمين الصحي، والدكتور محمود فتحي نائب مديرالمستشفى، وطاقم الأطباء المكلف بمتابعة مستشفى العزل ومديري إدارة التمريض والصيدلية.