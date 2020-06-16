حظك اليوم الثلاثاء 16-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يعرف بالعفوية في التعامل مع كل شيء حوله، فهو لا يميل للتخطيط المسبق لعمل أي شيء.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يجعلك مشوشا، ضاعف تركيزك ورتب أفكارك كي تحسن التصرف في إدارة المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الشمس في منزل العلاقات تجعلك مشرقا ومقبلا على الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.