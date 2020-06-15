عبدالعال يمازح حسب الله: "أنت لسه صغير.. بلاش تروح مجلس الشيوخ"

مازح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، عقب الانتهاء من كلمته فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ، بشأن أهمية عودة مجلس الشيوخ للحياة، وكونه من النواب الذين تابعوا عمله ولجانه البرلمانية.

وقال عبدالعال، مازحا مع حسب الله: "هو انت وعيت ازاي على مجلس الشيوخ ولا انت ناوي تروح الشيوخ وتسيب النواب"، وتابع ضاحكا: "كلامه به حب وشغف بمجلس الشيوخ، خليك في النواب، انت لسه صغير".

كان الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أكد أهمية عودة الغرفة الثانية للبرلمان وهو مجلس الشيوخ، باعتباره مركز التفكير والتأليف للكوادر السياسية والثقافية والفكرية، وتابعت أعمال لجانه البرلمانية وما كانت تنتهي إليه.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: مجلس الشورى سابقا كان أحد مكونات عقل الدولة المصرية، كنت مندهشا من إلغائه في دستور 2014، لكنني سعدت كثيرا بعودة اختصاصات مجلس االشيوخ، صحيح أنّه دون اختصاصات تشريعية، لكنه يساهم بكل تأكيد في رسم السياسات العامة.

وأضاف حسب الله، ردا على ما أثاره بعض زملائه من النواب، بشأن ضرورة إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القائمة، أنّه يجب أن تتسع الرئة السياسية بحيث تجرى بالنظامين الفردي والقائمة.