حظك اليوم الثلاثاء 16-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور أنّه شخصية صبورة جدًا، ويُعتمد عليه، كما أنّه يتحمل الصدمات بقوة وثبات واحتمالٍ كبير.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة وبالموهبة التنظيمية وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.