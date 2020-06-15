"تجارة القناة": إحصائية الأبحاث المستلمة لفرق النقل 33800 لشعبة اللغة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أنه قد تم غلق باب تسليم الأبحاث الطلابية والتي بدأت 31 مايو الماضي واستمرت حتي 7 يونيو وتم مدها حتي 11 يونيو أنة تم استلام الأبحاث عن طريق البريد الإلكتروني والكنترول يعيد تسلمها لكل أستاذ مقرر لتصحيحها علي أن يتم اعلان النتائج في غضون ثلاثه أسابيع.

وأكد الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التجارة أن عدد الأبحاث التي تم تسليمها لفرق النقل لشعبة اللغة العربية بتجارة القناة بلغ 33800 بنسبة تصل إلي 96.2 ٪حيث بلغ عدد الأبحاث التي تم استلمها بالفرقة الأولي انتظام 4227 بحث والفرقة الأولي انتساب 8009 بحث أما الفرقة الثانية فبلغ عدد الأبحاث المستلمة 7348 بحث لطلاب الانتظام و 3902 بحث لطلاب الانتساب.

وعن الفرقة الثالثة أشار الدكتور احمد زكي ان عدد الأبحاث المستلمة لطلاب الانتظام بلغ 7083 و3231 لطلاب الانتساب، ليصبح اجمالي الأبحاث المستلمة 33800 بحثا من اجمالي عدد الأبحاث المطلوبة الذي يبلغ 35113 بحثا لطلاب فرق النقل بكلية التجارة جامعة قناة السويس والبالغ عددهم 5327 طالبا وطالبة.

وعن طلاب شعبة اللغة الإنجليزية فبلغ عدد الأبحاث المستلمة للفرقة الأولي 3875 بحث والفرقة الثانية 2730 بحث والفرقة الثالثة 2377 بحث بإجمالي عدد أبحاث مستلمة 8982 بحث من أصل عدد أبحاث مطلوبة 9148 ليصبح عدد الأبحاث التي لم يتم استلامها 166 بحث بنسبة وصلت إلي 90.2%.