اتحاد المهن الطبية يمد الاشتراك في مشروع العلاج حتى نهاية يونيو

أعلن الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، عن مد الاشتراك في مشروع العلاج، حتى نهاية يونيو الجاري، ورفع الحد الأقصى لتحمل المشروع للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا (covid19).

وأضاف "عبدالهادي" أن اتحاد المهن الطبية، تعاقد مع عدد من المستشفيات لاستقبال أعضاء المهن الطبية، المصابين بفيروس كورونا، وهي مستشفى الفيوم الجامعي، مستشفى أسيوط الجامعي، مستشفى دار الهلال بمحافظة المنيا، مستشفى الصفوة بمدينة بني مزار بالمنيا، مجموعة الأفضل للاستثمارات والإدارة الطبية بالمنيا، والتي تضم مستشفى أبو السعود، ومستشفى المنيا الوطني".

وأكد أنه يجري حاليا إنهاء اجراءات التعاقد مع مستشفى قصر العيني الفرنساوي، مشيرا إلى أنه يجري تطبيق لائحة مشروع العلاج على أي تعاقد من خلال المشروع.