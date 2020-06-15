شديد الحرارة الأربعاء.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة، إذ تسود شبورة خفيفة صباح الغد، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وحار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء صباحا ومعتدل ليلا، والأربعاء متوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد ومعتدل ليلا.

أما الخميس فيكون الطقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى لطيف ليلا، ومعتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ولطيف ليلا، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي

طقس الثلاثاء 16 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28.

طقس الأربعاء 17 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 30.

طقس الخميس 18 يونيو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27.