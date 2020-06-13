فيديو.. كاهن أرثوذكسي يعتذر عن الإساءة للكنيسة الكاثوليكية: "أحبائي"

قدم القس يوحنا فايز، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بعين شمس للأقباط الأرثوذكس، اعتذارًا للكنيسة الكاثوليكية، عن الفيديوهات التي جرى تداولها له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن هجوما على العقيدة الكاثوليكية وبعض طقوسها.

وفي الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية، يقدم القس الأرثوذكسي، اعتذاره عن تلك الفيديوهات، مرجعا سبب الأزمة إلى اقتطاع أجزاء منها بدلا من نشرها كاملة، والتعليق عليها بكلمات غير لائقة من جانب متداوليها، بهدف إثارة البلبلة، وإظهاره بصفة المتشدد غير محب للكنيسة الكاثوليكية.

وقال الكاهن في فيديو الاعتذار: "أخوتي في الكنيسة الكاثوليكية، هم أحبائي وأصدقائي، وأكن لهم كل الاحترام والتقدير والمحبة؛ فكل منا يدعو شعبه إلى محبة الآخر، وعبادة نقية وتقية ومحبة الوطن، فنحن نمر حاليا بأيام وظروف صعبة لا تحتاج إلى إثارة البلبلة والجدل".