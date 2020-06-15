 صور.. 6 معلومات عن كاهن عزبة النخل الذي توفى بكورونا

توفى، اليوم، القس بيشوي عياد، الكاهن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون ثالث كاهن بالكنيسة يتوفى جراء الوباء خلال الأيام الماضية.

وترصد السطور التالية أبرز المعلومات عن الكاهن الراحل:

- راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين بمنطقة "الزرائب" بعزبة النخل في القاهرة.

- توفى عن عمر جاوز 51 عامًا.

- أمضى أكثر من 13 سنة في الخدمة الكهنوتية.

- وُلد في 8 يونيو عام 1969.

- سٌيم كاهنًا يوم 9 مايو 2007.

- أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا، ونُقل إلى المستشفى ليخضع لعلاج مكثف، إلا أن حالته تدهورت.