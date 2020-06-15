صلى منفردا.. هكذا احتفل البابا تواضروس بالعيد الـ23 لسيامته أسقفا

احتفل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالعيد الـ23 لسيامته الأسقفية، أسقفا عاما على البحيرة عام 1997، بيد البابا شنودة الثالث.

كما احتفل بتلك الذكرى أيضا، الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس السابق والمرشح البابوي السابق في انتخابات 2012، والأنبا غبريال أسقف بني سويف سكرتير مساعد المجمع المقدس الحالي، والأنبا سوريال أسقف ملبورن السابق والمعاون الحالي للأنبا سيرابيون في إيبارشية لوس أنجلوس.

وقدّم العديد من رجال الكنيسة التهاني للبابا بتلك المناسبة، فيما احتفل بها البابا بالصلاة منفردًا، بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بينما احتفى المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتلك المناسبة، بإطلاق مقاطع فيديو على فيس بوك، تحت هاشتاج "راعينا الأمين .. 23 سنة أسقفية".

رابط الفيديو:

https://www.facebook.com/CopticSP/videos/712771446187370/?t=70