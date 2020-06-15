"المستلزمات الطبية": كمامات غير مطابقة وراء زيادة إصابات الأطقم الطبية

حذرت شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، المصانع العاملة في إنتاج الكمامات الطبية من عدم مراعاة المواصفات الفنية.

وقالت الشعبة في خطاب موجه إلى المصانع، حصلت "الوطن" على نصه، إن الجهات المعنية ستقوم بداية من هذا الأسبوع بالتفتيش على مصانع الماسكات (الكمامات).

وطالبت الشعبة جميع الأعضاء الالتزام بالمواصفات الفنية، وأكدت أن مجلس الإدارة يقف جنبا إلى جنب مع الجهات الرقابية للحفاظ على أرواح الأطقم الطبية والمواطنين.

وحصلت "الوطن" على خطاب آخر للشعبة بتاريخ 11 يونيو الجاري، موجه لمصانع الكمامات، كشفت الشعبة فيه أن وزيرة الصحة هالة زايد أبلغت المهندس محمد السويدي خلال اجتماع عقد في 9 يوينو الجاري، أن تعدد إصابات الفرق الطبية جاء نتيجة توريد بعض المصانع لمساكات غير مطابقة للمواصفات العالمية.

وأكدت الشعبة في خطابها أنه سيتم إبلاغ الرقابة الصناعية وهيئة الدواء للإشراف على تصنيع الماسكات بالمصانع التي يتم اعتمادها من هيئة الشراء الموحد، والالتزام بأن تكون طبقا للمواصفات العالمية متضمنة فلتر "الملتبلون".

وبحسب الخطاب فقد شددت الغرفة على المصنعين، بضرورة الالتزام بأخلاقيات الصناعة، نظرا للأضرار التي قد تقع على باقي المصنعين، فضلا عن أن أي تجاوز سوف ينعكس على صورة الصناعات الطبية المصرية بشكل عام.

وقال مصدر بشعبة صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات إن هناك نحو 10 مصانع تعمل في مجال إنتاج الكمامات بشكل رسمي، ومسجلة في الشعبة، كاشفا أن نصف هذه المصانع قام خلال الفترة الماضية بإنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات تحت ضغط الطلب المرتفع والسعي لتحقيق الربع السريع، مؤكدا أن الشعبة تحركت فورا مع الجهات الرقابية بمجرد ملاحظة الأمر، وتم تحذير المصانع، بجانب دراسة اتخاذ إجراءات عقابية.

من جانبه قال شريف عزت رئيس الشعبة لـ"الوطن" إن الشعبة تقوم بالتنسيق أولا بأول بين المصانع والجهات الحكومية من أجل تأمين احتياجات المستشفيات والمواطنين، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الأجهزة الرقابية ومنها مصلحة الرقابة الصناعية وهيئة الدواء على عمل قائمة بيضاء بالمصانع الملتزمة كل أسبوع، وأوضح أن المصنع الذي ستثبت مخالفته الفترة المقبلة سيتم إعادة النظر في عضويته بالشعبة، وتحويله للنيابة.