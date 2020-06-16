الأقدم بمدينة الإسماعيلية.. حكاية "سوق الجمعة" ومراحل تطويره

أخلت محافظة الإسماعيلية، سوق الجمعة من الباعة والفروشات، التى كانت موجودة بمحيط السوق وبمدخله بشكل عشوائى، كان يمنع الدخول للسوق الأساسي، حيث كانت تمثل بؤرة عشوائية مرعبة للقادمين إلى السوق، خاصة فى فترات الظهيرة، وموعد زحام الموظفين ورواد السوق، الأمر الذى يجعل من سوق الجمعة، حالة هلع ورعب للأهالى، من حى ثانى وعرايشية مصر، وهى المناطق التى يوجد السوق بمحيطها.

وفى عام 2000، بدأت فكرة تملك المحلات بسوق الجمعة للتجار، الذين كانوا يشغلون هذة المحلات من سنوات طويلة، إلا أن العشوائية زحفت على السوق، واحتل الباعة الجائلون المناطق المحيطة، لذلك كانت هناك ضرورة لتطوير السوق، فتم اقتراح عدة مشروعات للتطوير، وتم إزالة الإشغالات التى تعوق وصول الخدمات للمنطقة، وتحسبا لبدء المرحلة الثالثة والأخيرة من تطوير السوق، التى تشمل إنشاء 450 محلا و425 فرش، ونقطة شرطة ومسجد و2 دورة مياه عمومية.

وأشار العميد أحمد شعيب رئيس حى ثاني، إلى أن تطوير سوق الجمعة، يتم بدعم صندوق تطوير العشوائيات، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى للسوق والمرحلة الثانية، وجار العمل فى المرحلة الثالثة والأخيرة، بهدف محو الوجه المظلم عن السوق القديم، بتطوير وتجهيز مقر جديد خاص به.

وإقامة عدد من المحلات الجديدة، بتكلفة إجمالية قدرها 17 مليون جنية بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع، بناء وتشطيب 126 محل تجارى و38 فرش خاصة بالسلع الغذائية المختلفة تم تسليمها بالكامل.

وقال العميد وائل حمزة رئيس بمركزومدينة الإسماعيلية، أنة تم تسليم 246 فرشا من المرحلة الثانية من إجمالي فروشات تطوير سوق الجمعة ضمن مراحل التطوير للسوق في إطار التعاون بين صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء ومحافظة الإسماعيلية، بحضور ممثلى ممثلي كافة القطاعات والجهات المعنية.

وأن فروشات المرحلة الثانية بلغت 246 فرشا منهم 114 فرشا للحاجزين من أصحاب الفروشات القديمة قبل بدء عمليات التطويروالتجديد ممن سددوا الاشتراكات والقيمة الايجارية حتى نهاية العام الماضى والمستندات الدالة على أحقيتهم في الفروشات إضافة إلى 120 فرش من أصحاب الفروشات بعد عام 2000

وبالنسبة للباعة الذين تم إخلائهم من محيط السوق سيتم تسكين معظمهم فى سوق شل الجديد بالمحطة الجديدة وهو مجهز بـ183 فرش يسع جميع التجار ومنسق بشكل حضاري، ويضم السوق 308 فرش منها 193 فرشا لباعة الخضار والفاكهة و115 فرشا لباعة الأسماك، بالإضافة لعدد 2 شواية و4 دورات مياه، ضمن خطة المحافظة للقضاء علي الإشغالات والعشوائيات في شوارع المحافظة.