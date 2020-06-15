تعافي مشرفة التمريض بقها للعزل من كورونا

أعلن مستشفى قها للعزل مصابي فيروس كورونا تعافي مشرفة التمريض بالمستشفى بعد سلبية المسحات الخاصة بها مرتين متتاليتين ليرتفع عدد المتعافين إلى 266 فردا منذ بدء جائحة كورونا.

وأشار بيان صادر عن المستشفى، اليوم، هنأ فيه صفاء صفوت البطلة المقاتلة ومشرفة التمريض النشيطة جدا والمحبوبة من الجميع ومسئولة الجودة أيضا بالمستشفى، مؤكدا أنها نموذج قدوة للجميع في عملها وإخلاصها وتجردها لمهنتها والتزامها المهني والأخلاق تجاه عملها.

وأشار البيان، إلى أن الممرضة تعد قدوة، فعندما أصيبت ومرضت أثناء عملها كانت راضية مبتسمة بدون ضجيج أو تذمر وعملت على نشر الروح الإيجابية وتطمئن الجميع.

وقال أحمد حسونة المدير المالي والاداري للمستشفي أن عدد المتعافين من الفيروس إلي 266 متعاف غادروا المستشفي بعد شفائهم منذ بدء الجائحة وحتي اليوم .

وأشار حسونة، إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

واوضح أن الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابون بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من اجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون.