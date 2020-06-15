مد فترة تقديم اعتذارات المعلمين عن العمل بامتحانات الثانوية العامة

شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء يرافقه عادل عتلم وكيل المديرية، الاجتماع الذي عقده الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، للوقوف على آخر استعدادات امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي.

ووجه نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمد فترة تقديم اعتذارات المعلمين غير الراغبين في العمل بامتحانات الثانوية العامة، على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، حتى الساعة السادسة مساءً، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لسلامة الجميع.

واستعرض نائب الوزير الإجراءات المتبعة مع الطلاب سواء قبل دخول اللجان أو بعدها واستخدام الطلاب لأدوات التعقيم، وارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الآمنة بينهم، وتوفير الجو المناسب والملائم للطلاب.

وشدد على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع، والذي أعلنت عنه الوزارة، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره عدم اجتياز، ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وأوضح أن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع، طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة، وقيام رئيس اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان.

وأشار إلى أن الوزارة سمحت للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحان هذا العام التقدم بطلب تأجيلها للعام المقبل، دون أن تحتسب من مرات التقدم، إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لهم.

كما سمحت الوزارة تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة، أو إصابته أو أحد أفراد أسرته مع تقديم ما يثبت ذلك.

وأشار أن لجنة الاعتذارات بالمديريات تقوم بعملها وذلك بدءًا من الأحد 14 يونيو وتستمر حتى السادسة مساء من يوم غدٍ وذلك في ضوء المحددات والقوانين المتبعة في ذلك

ومن جانبه أضاف محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه جارى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادًا للامتحانات، بالتنسيق مع مديري الإدارات والجهات المعنية المعاونة.