نائب الوزير يجتمع برئيس مركز التوزيع ورؤساء اللجان بجنوب سيناء

أجرى الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة 2020، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات التعليمية، ورئيس مركز التوزيع، ورؤساء اللجان بمحافظة جنوب سيناء، عبر الفيديو كونفرانس، للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأكد رئيس الامتحانات، على ضرورة اتباع كافة القرارات الوزارية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من العدوي بفيروس " كورونا" المستجد.

وطالب مديري الإدارة بالمتابعة اليومية لأعمال التعقيم التي ستجري قبل بدء الامتحانات، وبعد الانتهاء من الامتحانات، وتوفير مراوح داخل اللجان، وشدد على رؤساء اللجان بقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخول اللجان، وتوفير طبيب وممرضة، داخل كل لجنة، والتواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية، والابلاغ الفوري عن أي حالات تشتبه إصابتها بفيروس " كورونا".