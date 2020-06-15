قناة السويس تعدل مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور بداية من اليوم

أصدرت هيئة قناة السويس بيانا مساء اليوم الإثنين بتعديل مواعيد تشغيل جميع وسائل العبور التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها وذلك إعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 15 يونيو وحتى 29 يونيو القادم.

وأشار البيان إلى أن التعديل يشمل مواعيد تشغيل مرفق المعديات لتصبح من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث طبقا لجداول تشغيل تلائم إحتياجات عبور المركبات والنقل، حيث تعمل أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، و تعمل أنفاق 3 يوليو ببورسعيد من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأكدت هيئة قناة السويس فى بيانها على أن نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس يعمل من الساعة الرابعة صباحا وحتى الثامنة مساء، على أن يستمر العمل به على مدار الـ24 ساعة لنقل المواد المستثناة طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً.