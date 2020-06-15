محافظ قنا يتابع تشغيل مخبز لإنتاج الخبز الخاص بمرضى الـPKU

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بدء تشغيل مخبز لإنتاج الخبز الخاص بالأطفال من مرضى الـPKU (أحد أمراض التمثيل الغذائي وهو مرض جيني وراثي)، وذلك بمركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين بمنطقة المعنا بمدينة قنا بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ومنسقي مبادرة "أطفال التمثيل الغذائي.

واوضح محافظ قنا ان المخبز سيوفر احتياجات حوالي 250 حالة من مرضي الـPKU من محافظات قنا والاقصر والبحر الأحمر وأسوان المسجلين بقاعدة بيانات مركز الارشاد الوراثي بمديرية الصحة ، واشار المحافظ الي امكانية المخبز في تقديم الاحتياجات اللازمة من الخبز لمرضي الـPKU بمختلف محافظات جنوب الصعيد من خلال التنسيق مع مركز الارشاد الوراثي بمديرية الصحة بقنا.

واعرب محافظ عن خالص شكره لمسئولي الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين علي سرعة تجهيز المخبز وتشغيله لتوفير الوقت والجهد علي اهالي المرضي ، كما قدم شكره لمنسقي مبادرة " أطفال التمثيل الغذائي " الدكتور محمد نصر مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والدكتورة كريستين عادل ممثل مركز الارشاد الوراثي والدكتورة سلمي القاضي ممثل المكتب الفني.

جدير بالذكر ان مبادرة "اطفال التمثيل الغذائي" تهدف الي تامين التحاليل اللازمة لتشخيص ومتابعة مرضي الـPKU وتوفير الغذاء التكميلي الخاص بهم والدعم المادي لاسُر المرضي الغير قادرين ، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي للمرضي وذويهم و برامج العلاج الطبيعي ودمجهم في المجتمع والمدارس بالإضافة الي عمل توعية مجتمعية شاملة بالمرض وخطورته واسبابه وكيفية التعامل معه .