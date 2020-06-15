الصحة: نتوقع الوصول إلى ذروة كورونا هذا الشهر.. و3 أسباب لارتفاع أعدد الوفيات

قال دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن مصر ما تزال في مرحلة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مصر لم تصل إلى الذروة بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل"، عبر شاشة "الحياة": "نتوقع أن نصل إلى الذروة في شهر يونيو، ولهذا نتخذ كل أساليب الحظر، والذروة سيشهد بعدها منحنى الأعداد نزولًا وانخفاضًا، وتوقعنا هذا الأمر بناءً على المنحنيات في الدول الأخرى".

وتابع: "فترة رمضان والأعياد بعدها انتهت مرحلة التجمعات الشديد، وكل الحذر من امتحانات الثانوية العامة، وكل الخوف لدينا في فترة ما بعد الامتحانات لمراجعة الامتحانات بعدما تنتهي وتجمع الأهالي، أما الامتحانات نفسهات فواثقين أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات، ونخشى أيضًا من تجمع المدرسين في الكنترول".

وواصل: "معدلات وفيات متوسطة مقارنة بالمعدلات العالمية، والـ3 أسباب المباشرة، هي السن، الأمراض المزمنة، والتأخير في التشخيص وعدم الطلب المبكر للرعاية وهي سبب 95% من أمراض الوفيات، وأكثر عامل في الشفاء هو العلاج المبكر، ولهذا لا يجب أن يخشى المواطن من الذهاب إلى المستشفى حتى لا تنتقل إليه العدوى بالرغم من أنه مصابا به".

وأتم: "يجب البداية بالرعاية الطبية السليمة، ومفيش حاجة اسمها علاج بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي، وبروتوكول العلاج المنزلي لا يصلح لكل الحالات، مثلًا مرضى القلب يختلفون عن المرضى العاديين".